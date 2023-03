Triple-double voor Nikola Jokic en toch lijdt Denver Nuggets derde nederlaag op rij

Denver Nuggets, de leider in de Western Conference van de NBA, is tegen zijn derde nederlaag op rij aangelopen ondanks een triple-double van Nikola Jokic.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de eigen Ball Arena gingen de Nuggets met 120-122 onderuit tegen Brooklyn Nets, ondanks de 27ste triple-double van het seizoen van MVP Nikola Jokic. De Serviër was deze keer goed voor 35 punten, 20 rebounds en 11 assists. Bij de Nets was Mikal Bridges met 25 punten de topschutter.

Voor Denver Nuggets was het al de derde nederlaag op rij. Vrijdag werd er met 128-120 verloren bij San Antonio Spurs, woensdag bleek Chicago Bulls met 96-117 te sterk. De laatste zege dateert van vorige week maandag, met een 118-113 thuisoverwinning tegen Toronto Raptors. Dinsdag staan ze opnieuw tegenover de Raptors. Met naast 22 nederlagen ook 46 zeges op de teller blijft Denver Nuggets aan de leiding in de Western Conference. Eerste achtervolger Sacramento Kings telt liefst zes zeges minder.

LA Lakers liep dan weer tegen zijn eerste nederlaag in vier wedstrijden aan. In eigen huis, en zonder de nog steeds geblesseerde LeBron James, werd er met 108-112 verloren van New York Knicks. Anthony Davis was voor de thuisploeg goed voor 17 punten en 16 rebounds. De Lakers zakken na de 35e nederlaag dit seizoen naar de twaalfde plaats in de Western Conference en zo zijn de play-offs weer wat verder weg.