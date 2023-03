Omgevallen boom zorgt voor hinder op Brusselse buitenring

Een omgevallen boom zorgt voor heel wat hinder bij Halle op de Brusselse buitenring. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet er momenteel over één rijstrook.

“Aanvankelijk waren er drie rijstroken versperd”, zegt Peter Bruyninckx van het verkeerscentrum. “De doorgang blijft moeilijk, al het verkeer moet over één rijstrook, een serieuze flessenhals.”

De brandweer is ter plaatse om de boom weg te halen. Daarnaast moet er ook nog een vrachtwagen worden getakeld die op de middenberm is vast komen te zitten door de modder, in een poging de omgevallen boom te ontwijken.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt de omgeving te mijden. Er staat momenteel een zestal kilometer file.