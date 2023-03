Ex-renner Danny Nelissen aangeklaagd voor seksueel getinte opmerkingen tegenover wielerjournaliste Marijn de Vries

Er is een klacht ingediend wegens ongepaste opmerkingen tegen wielercommentator en ex-renner Danny Nelissen (52), zo meldt de Nederlandse krant De Limburger. Vorige week had de Nederlandse journaliste Marijn de Vries in een column verteld over wangedrag van een collega toen ze voor De Avondetappe in de Tour de France was. Volgens De Limburger was die collega Danny Nelissen.