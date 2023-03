Maat is vol voor STVV-fans: Truiense achterban stelt VAR ‘in gebreke’ na interventie in Mechelen

De veelbesproken VAR-interventie die de nederlaag van STVV op bezoek bij KV Mechelen inluidde heeft kwaad bloed gezet bij de supporters. Voor de Truiense fans is de maat vol, ze reageren met een - fictieve - ingebrekestelling van de VAR. Lees hieronder de volledige brief.

Geachte VAR,

We schrijven u in deze aan in een dubbele hoedanigheid. Deze van supporter van de sympathieke voetbalvereniging Koninklijke Sint-Truidense VV en deze van liefhebber van het mooie spel dat voetbal heet.

Als VAR bent u er de laatste maanden meermaals in geslaagd zich op negatieve wijze in de kijker te spelen. Deze ingebrekestelling had dus reeds veel eerder verstuurd kunnen worden. In deze verwijzen we echter specifiek naar de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd KV Mechelen - STVV op zaterdag 11 maart 2023 rond 17u35.

Een vrije trap van de thuisploeg resulteert in een kans die naast doel besloten wordt. Het hele AFAS stadion maakte zich klaar voor een uittrap van de doelman van STVV. Onterecht zo bleek. We dienden samen met onze Mechelse concullega’s immers vast te stellen dat u – verschanst in een computerkamertje in Tubeke – voetbal vanaf nu een andere invulling schijnt te willen geven.

A. U nam een inhoudelijke onjuiste beslissing. Het was geen vrijwillig hands en bijgevolg geen strafschop

B. U nam een loopje met het begrip “clear error”. Noch de scheidsrechter, noch de spelers op het veld, noch de 11000 aanwezige supporters, noch de commentatoren maakten gewag van een situatie die een VAR check verdiende. Het is dus louter op uw eigen voorspraak dat er minitieus gezocht is naar een streling die de bal maakt tussen de schouder en elleboog van spits Hara

U gaf hiermee blijk van technische onbekwaamheid én een onvermogen zich te kunnen inleven in een voetbalwedstrijd. En dit – zoals gezegd – niet ten eerste male. De gevolgen voor de club STVV zijn sportief en financieel niet min, maar ook supporters én (neutrale) voetballiefhebbers delen in de klappen. Zij herkennen zich immers niet meer in het spel dat gespeeld wordt en haken steeds meer af.

Wij zien ons dan ook genoodzaakt u formeel in gebreke te stellen. Er resteren ons nog 5 speeldagen reguliere competitie. Dat zijn 45 wedstrijden waar u alsnog kan aantonen dat het VAR systeem – zoals vandaag ingezet – een positief verschil kan maken.

Indien u echter wederom zou blijk geven van dezelfde technische onbekwaamheid én onvermogendheid om zich in te leven in een voetbalwedstrijd eisen we dat:

1. Zin en onzin van het VAR systeem helemaal geherevalueerd wordt mét inspraak van clubs en vertegenwoordigers van supportersverenigingen

2. VAR referees die herhaaldelijk in de fout zijn gegaan op non-actief worden gezet tot zij een nieuw bekwaamheidsattest hebben bekomen

In tussentijd nodigen we het hele scheidsrechterskorps vriendelijk uit op een van de resterende thuiswedstrijden van STVV. Mede dankzij jullie zijn dat er dit seizoen jammer genoeg nog slechts 3. Wellicht is dit een goede gelegenheid om terug wat voeling te krijgen met jullie kerntaak. Een fair verloop van een voetbalwedstrijd met als protagonisten de 22 spelers op het veld. Niet de drie heren/dames achter een televisiescherm tientallen kilometers verderop.

Met de meeste hoogachting,

Supportersverbond STVV, Spionkop Geel-Blauw, Sector-L, Grankanaria, Scottish Kanaries, Victoria, Sintruin Fanatics, de witte van tilles, Geel-Blauw Landen, Brigada Hesbania en BINK! podcast