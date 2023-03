Rusthuis staat opnieuw terecht voor onopzettelijke doding van Anna (99)

© SD en IF

Is woon-zorgcentrum Domino schuldig aan de onopzettelijke doding van de 99-jarige Anna Berteyn door een 61-jarige medebewoner? Daarover moet het hof van beroep zich buigen. In eerste aanleg werd het rusthuis nog vrijgesproken, tot onbegrip van de familie en parket die beroep aantekenden.

Alles draait rond het gewelddadige overlijden van de hoogbejaarde bewoonster Anna Berteyn in het woon-zorgcentrum Tempelhof van vzw Domino. De vrouw werd ’s nachts toegetakeld door een medebewoner (61) die leed aan het syndroom van Korsakov. Met een balpen werd ze meermaals in het aangezicht gestoken. Ze overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.

De medebewoner werd geïnterneerd, maar volgens het Oost-Vlaams parket en familie van Anna schoot het woon-zorgcentrum ook tekort. “Er was geen noodknop op haar kamer, waardoor ze die nacht geen hulp heeft kunnen roepen. Wat er gebeurd is, kunnen wij gewoon niet vatten. Dit kon vermeden worden”, sprak de familie.

“Onbegrijpelijke beslissing”

Het parket en de familie van Anna vroegen de rechtbank in eerste aanleg om Domino te vervolgen voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg. Maar die oordeelde dat hiervoor niet voldaan was aan de voorwaarden: Domino werd vrijgesproken. “De feiten gebeurden tussen de twee shiften, dat is een noodlottig toeval geweest”, klonk het vonnis.

“Een onbegrijpelijke beslissing”, vond de familie van Anna en ze tekenden samen met het parket beroep aan. Het dossier moet nogmaals behandeld worden, deze keer door het hof van beroep. Maandag wordt de zaak daar opgeroepen. Normaal wordt nog niet ten gronde gepleit en zullen enkel conclusietermijnen bepaald worden.