President Zelenski roept geëxecuteerde soldaat uit tot Held van Oekraïne

Vorige maandag doken videobeelden op van de executie van een Oekraïense soldaat die krijgsgevangen was genomen door Russische soldaten. Daarop is te zien hoe een man in Oekraïens uniform in een ondiepe geul staat, terwijl hij een sigaret rookt. Hij zegt nog laconiek ‘Slava Ukraina’ (‘Glorie aan Oekraïne’, red.), waarna hij met een machinegeweer wordt doodgeschoten. De man werd inmiddels door de Oekraïense inlichtingendiensten geïdentificeerd als de 42-jarige Oleksandr Igorevich Matsievski.

De Oekraïense president Zelenski sprak maandag in zijn dagelijkse videoboodschap over het incident. “Soldaat Matsievski is een symbool van verzet geworden voor het Oekraïense volk”, aldus Zelenski. “Daarom geef ik hem vandaag de titel ‘Held van Oekraïne’. Een man die alle Oekraïners zullen kennen. Een man die altijd herinnerd zal worden. Voor zijn moed, voor zijn vertrouwen in Oekraïne, en voor zijn ‘Glorie aan Oekraïne’.”