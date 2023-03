Elise Mertens naar tweede ronde dubbelspel in Indian Wells, Flipkens uitgeschakeld

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het dubbelspel op het WTA 1000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. Kirsten Flipkens ging eruit.

Elise Mertens en de Australische Storm Hunter, die het zesde reekshoofd vormen, wonnen met 7-6 en 6-3 van de Spaans-Kazachse tandem Paula Badosa/Elena Rybakina.

In de achtste finales nemen Mertens en Hunter het op tegen het Amerikaanse duo Danielle Collins en Peyton Stearns. Zij schakelden Kimberley Zimmermann en de Hongaarse Anna Bondar uit in de openingsronde.

Mertens kan het WTA 1000-toernooi voor de derde keer winnen in het dubbelspel. In 2019 slaagde ze daarin met de Wit-Russin Aryna Sabalenka, in 2021 met de Taiwanese Hsieh Su-wei.

Mertens (WTA 37) struikelde woensdag in de eerste ronde van het enkelspel in Indian Wells. Ze leed een 6-3, 6-1 nederlaag tegen de Chinese Wang Xinyu (WTA 67).

Ook Kirsten Flipkens nam deel aan het dubbeltornooi. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands verloor ze met 2-6 en 0-6 van de Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi.