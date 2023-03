“We versloegen Lewis Hamilton in de karting maar daarom realiseerde hij zijn F1-droom en wij niet”

Lewis Hamilton viert het behalen van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 in 2020 — © Mercedes F1 team

Mike Spencer en Chris Rogers zijn leeftijdsgenoten van Lewis Hamilton en stonden te boek als grote beloften in de autosport maar, in tegenstelling tot Lewis Hamilton, slaagden ze er niet in om door te breken. Het verhaal achter de F1-droom die door Lewis Hamilton verwezenlijkt werd en voor Spencer en Rogers altijd een droom bleef.

Tijdens hun periode in de karting waren ze de evenknie van Lewis Hamilton en hoopten ze uiteraard ook om het hoogste in de autosport te bereiken, de Formule 1. Alle drie leerden ze de kneepjes van het vak op de Rye House Kart Raceway in Hertfordshire en wonnen ze titels in het British Cadet Karting Championship.

In 1995 was het Lewis Hamilton die de titel won terwijl hij een jaar later slechts beslag kon leggen op de zesde plaats en het Chris Rogers was die met de titel aan de haal ging. Mike Spencer had zijn titel twee jaar voordien al behaald.

Ondanks het feit dat het tweetal niet moest onderdoen voor de ondertussen zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 hebben ze het nooit geschopt tot de koningsklasse van de autosport en dat heeft volgens hen twee redenen: relaties en geld.

“Ik had waarschijnlijk 150 000 pond nodig per jaar maar ik begon eraan met 30 000 pond,” aldus Rogers tegenover ‘The Times.’

In 1998 was het ook Rogers die Hamilton versloeg in het kampioenschap maar ondertussen had Hamilton al de steun van McLaren-baas Ron Dennis, die hij in 1995 ontmoet had na het behalen van zijn titel.

Dankzij die steun kon Hamilton zijn droom verder najagen en hield het voor Rogers op. Mike Spencer racete nog tegen Hamilton tot in de Formule Renault in 2003 maar botste daar naar eigen zeggen ook op het feit dat Hamilton veel relaties had en de steun genoot van een machtig persoon als Ron Dennis.

“Het probleem met Formule Renault is dat als je niet bij het juiste team zit, je de races niet wint, en als je de races niet wint, word je vrij snel vergeten,” aldus Spencer.

In zijn laatste race wist Spencer nog wel de snelste ronde neer te zetten en tweede te worden achter Hamilton maar hij werd pas achtste in het kampioenschap terwijl Hamilton tien van de vijftien races wist te winnen.

Die lage plaats in het kampioenschap had Spencer vooral te danken aan uitvalbeurten en dan wordt het moeilijk om een goede indruk te maken. Het betekende alleszins het einde van zijn carrière.

Het uitbouwen van relaties zoals die met Ron Dennis bleek de sleutel tot het succes van Lewis Hamilton en Spencer legt het als volgt uit: “Eigenlijk moet je een beest zijn op de baan en en een gentleman ernaast.”

“Ik ben nogal een zwart-wit en recht door zee als persoon. Ik zal altijd zeggen wat ik denk en spijtig genoeg is dat niet altijd het juiste om te doen.”

Kevin O’Malley is een van de eigenaars van de Rye House Kart Raceway en bevestigt dat Hamilton het onder andere zo ver geschopt heeft dankzij de steun van mensen als Ron Dennis maar hij maakt een kanttekening door te stellen dat ook Mike Spencer kansen gekregen heeft.

“Mike Spencer had geen mentor, terwijl Lewis Hamilton Ron Dennis had. Maar het is niet zo dat de kans zich nooit voorgedaan heeft.”

Hij wekte ook de belangstelling van Keke Rosberg, Damon Hill en Nigel Mansell toen hij kart-kampioen werd maar helaas heeft hij nooit sponsors bij hen kunnen losweken en dat is vaak nefast voor een jonge rijder.

(F1journaal.be)