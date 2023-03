Moeder vervolgd voor “pedagogische tik”: “Het kan niet dat je een kind slaat”

De rechtbank in Brussel spreekt zich maandag uit over een moeder die haar minderjarige zoon drie jaar geleden een klap heeft gegeven. Volgens de vrouw zelf ging het enkel om een “pedagogische tik”, nadat het bloed onder haar nagels vandaan was gehaald. Het was volgens haar nooit de bedoeling om de jongen pijn te doen. “Het is misschien niet de beste manier, maar in ons land is zo’n tik strikt genomen niet verboden”, zegt haar advocaat.