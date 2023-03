Dit zijn alle Oscarwinnaars van 2023

De cast en crew van grote winnaar ‘Everything Everywhere All at Once’. — © AFP

• Beste film: Everything Everywhere All At Once

• Internationale langspeelfilm: All Quiet On The Western Front (Duitsland)

• Actrice in een hoofdrol: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

• Acteur in een hoofdrol: Brendan Fraser (The Whale)

• Actrice in een bijrol: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once)

• Acteur in een bijrol: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

• Regie: Everything Everywhere All At Once (Daniel Kwan En Daniel Scheinert)

• Bewerkt scenario: Women Talking (Sarah Polley)

• Origineel scenario: Everything Everywhere All At Once (Daniel Kwan En Daniel Scheinert)

• Muziek (originele filmmuziek): All Quiet On The Western Front (Volker Bertelmann)

• Muziek (origineel lied): Naatu Naatu (RRR – Muziek Door M.M. Keeravaani, Tekst Door Chandrabose)

• Animatiefilm: Guillermo Del Toro’s Pinocchio

• Geanimeerde kortfilm: The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

• Live-action kortfilm: An Irish Goodbye

• Documentaire langspeelfilm: Navalny

• Documentaire kortfilm: The Elephant Whisperers

• Cinematografie: All Quiet On The Western Front (James Friend)

• Kostuumontwerp: Black Panther: Wakanda Forever (Ruth Carter)

• Make-up en haar: The Whale (Adrien Morot, Judy Chin En Annemarie Bradley)

• Filmmontage: Everything Everywhere All At Once (Paul Rogers)

• Productieontwerp: All Quiet On The Western Front (Productieontwerp Christian M. Goldbeck, Setdecoratie Ernestine Hipper)

• Geluid: Top Gun: Maverick (Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon En Mark Taylor)

• Visuele effecten: Avatar: The Way Of Water (Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon En Daniel Barrett)