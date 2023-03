‘Everything Everywhere All at Once’ is grote winnaar van de Oscars 2023 en schrijft geschiedenis

‘Everything Everywhere All at Once’ is de grote winnaar geworden van de 95ste Academy Awards. De sciencefictionfilm verzilverde liefst zeven van de elf Oscarnominaties: beste film, regie, origineel scenario, actrice, mannelijke bijrol, vrouwelijke bijrol en montage. Bovendien werd met een van die Oscars geschiedenis geschreven.

Michelle Yeoh heeft als eerste Aziatische vrouw ooit de Oscar voor beste actrice gewonnen voor haar rol in Everything Everywhere All at Once. “Voor alle jongetjes en meisjes die eruitzien als ik en die vanavond kijken: dit is een baken van hoop en mogelijkheden”, zei de Maleisisch-Chinese actrice zondagavond in haar overwinningsspeech. “Dit is het bewijs dat dromen uitkomen. En dames, laat niemand je vertellen dat je over je hoogtepunt heen bent. Geef nooit op”, voegde de 60-jarige actrice nog toe.

Yeoh zette haar eerste stappen op het witte doek al in de jaren negentig. Ze speelde voornamelijk in Aziatische actiefilms waarin ze de stunts zelf deed, zoals Crouching Tiger, Hidden Dragon uit 2000.

De actrice nam het voor de Oscar op tegen Ana De Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) en Cate Blanchett (Tár). Vooral die laatste was een geduchte concurrent.

In de eigenzinnige sciencefictionfilm Everything Everywhere All at Once komt het personage van Yeoh, de Chinees-Amerikaanse Evelyn, die een onsuccesvolle wasserette uitbaat en er maar niet in slaagt haar belastingaangifte af te werken, in een multiversum terecht. Bovendien heeft ze haar handen vol met haar rebellerende tienerdochter.

Yeoh droeg haar winst zondagavond op aan haar 84-jarige moeder in Maleisië en aan alle moeders ter wereld. “Zij zijn de echte superhelden, en zonder hen zou niemand van ons hier vanavond zijn”, zei ze. Ze bedankte ook de Academy. “Dit schrijft geschiedenis!”

Beste film, beste regie, beste scenario

Everything Everywhere All at Once was de grote slokop van de Academy Awards en won ook de hoofdprijs: de Oscar voor beste film. In het Dolby Theatre in Hollywood heeft producent Jonathan Wang zondagavond het felbegeerde beeldje in ontvangst genomen van acteur Harrison Ford. De producer droeg de prijs op aan zijn vader, “die zoals zoveel migrantenouders jong gestorven is”.

Aan het einde van zijn toespraak richtte hij zich tot de scenaristen en regisseurs: “Daniels, ik weet niet wat ik moet zeggen: ik hou van jullie. Jullie hebben net beste film gewonnen!” Daniel Kwan en Daniel Scheinert, beter gekend als de Daniels, hadden al de Oscars voor beste regie en beste originele scenario in ontvangst mogen nemen.

Beste bijrollen

Jamie Lee Curtis (64) kreeg eerder op de avond ook haar eerste Oscar overhandigd, voor haar bijrol in Everything Everywhere All at Once.Ze vertolkt daarin een medewerker van de Amerikaanse belastingdienst IRS, die een vijand van de hoofdpersonages wordt.

“Ik weet dat het eruitziet alsof ik hier alleen sta, maar ik ben honderd mensen”, zei Lee Curtis, waarna ze een hele reeks mensen bedankte. “Aan alle mensen die de genrefilms hebben gesteund die ik al die jaren heb gemaakt, de duizenden en honderden mensen, wij hebben net samen een Oscar gewonnen!” Ze blikte omhoog en bedankte vervolgens haar ouders, Janet Leigh en Tony Curtis, die beiden genomineerd waren voor een Oscar.

Ook de beste mannelijke bijrol was te zien in Everything Everywhere All at Once. Ke Huy Quan (51), die de echtgenoot van Evelyn (Michelle Yeoh) speelt, nam de Oscar na een staande ovatie in het Dolby Theater huilend in ontvangst. “Mijn moeder is 84 jaar oud en zij zit thuis te kijken. Mama, ik heb net een Oscar gewonnen!”, zei hij in zijn emotionele overwinningstoespraak.

“Mijn reis begon op een boot, ik verbleef een jaar in een vluchtelingenkamp, ik eindigde hier op het grootste podium van Hollywood”, zei Quan “Ze zeggen dat verhalen als deze enkel in films gebeuren. Ik kan niet geloven dat dit mij overkomt. Dit, dit is the American dream!”

Quan begon als prille tiener aan zijn acteercarrière met zijn rol als Short Round, de sidekick van Harrison Ford, in Indiana Jones and the Temple of Doom uit 1984 en zijn rol in The Goonies uit 1985. Kort daarna stopte hij met acteren, omdat er zijns inziens niet veel grote filmrollen waren voor Aziatische acteurs. Voor Everything Everywhere All at Once keerde hij terug naar het witte doek. “Dromen zijn iets waarin je moet geloven. Ik gaf de mijne bijna op.” Het is dankzij de steun van zijn vrouw dat hij bleef gaan. “Aan iedereen: hou jullie dromen alsjeblieft levend”, zei Quan.

Bij de uitreiking van de Oscar voor beste film, vond op het podium een bijzondere reünie plaats: Harrison Ford, die de Oscar mocht uitreiken, knuffelde Ke Huy Quan.

Slechts drie keer verloren

Everything Everywhere All at Once was elf keer genomineerd en greep slechts in drie categorieën naast de Oscar: beste kostuumontwerp, originele filmmuziek en origineel lied. Daarnaast zag Stephanie Hsu de Oscar voor beste actrice in een bijrol naar haar collega Jamie Lee Curtis gaan, voor haar rol in dezelfde film.

Ook op de Screen Actors Guild (SAG) Awards was Everything Everywhere All at Once eind vorige maand al de grote winnaar. En op de Golden Globe Awards was Michelle Yeoh bekroond als beste actrice in een musical- of comedyfilm, haar filmechtgenoot Ke Huy Quan werd ook toen beste acteur in een bijrol in een film.