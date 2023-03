Oscar voor beste internationale film gaat niet naar ‘Close’, maar naar Duits oorlogsdrama dat vier nominaties verzilvert

De Oscar voor beste internationale film gaat niet naar de Belgische inzending ‘Close’ van Lukas Dhont, maar naar ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Im Westen nichts neues’) van Edward Berger. Het team achter het Duitse oorlogsdrama van Netflix verzilverde zondagnacht in totaal maar liefst vier nominaties.

Lukas Dhont op de rode loper voor de ceremonie. — © REUTERS

‘All Quiet on the Western Front’ was genomineerd in negen categorieën, onder meer ook voor beste film en beste aangepast scenario. Geen enkele film die ook genomineerd was voor de Oscar voor beste film, zag de Oscar voor beste internationale film al aan zijn neus voorbijgaan: een wetmatigheid die ook dit jaar geldt, zo bleek.

Eerder op de avond werd James Friend, de cinematograaf van ‘All Quiet on the Western Front’, al bekroond met de Oscar. En even later volgden ook bekroningen voor het productiedesign en de soundtrack. De film verzilverde zo vier van zijn negen nominaties.

Geen Oscar voor ‘Close’

Dhont had de eerste Belgische regisseur kunnen worden die een Oscar wint voor een langspeelfilm. Het was de achtste keer dat een Belgische film genomineerd was voor de Oscar voor beste internationale film. Dat gebeurde voor het laatst in 2014 met ‘The Broken Circle Breakdown’ van Felix Van Groeningen, dat de duimen moest leggen voor ‘La Grande Bellezza’ van Paolo Sorrentino.

Naast ‘Close’ en ‘All Quiet on the Western Front’ waren dit jaar ook het Poolse ‘EO’ van Jerzy Skolimowski, een roadmovie met een ezel in de hoofdrol, de Ierse coming of age-film ‘A Quiet Girl’ van Colm Bairéad, en het Argentijnse rechtbankdrama ‘Argentina, 1985’ van Santiago Mitre genomineerd.