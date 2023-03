Lukas Dhont grijpt naast Oscar, maar is toch trots: “Alles aan gedaan om ‘Close’ zo ver mogelijk te laten geraken”

‘Close’ van Lukas Dhont heeft zondagavond geen Oscar gewonnen, maar regisseur Dhont is naar eigen zeggen toch “supertrots” op zijn team. “We hebben de Oscar jammer genoeg niet gewonnen, maar we hebben er wel alles aan gedaan, alles gegeven om ‘Close’ zo ver mogelijk te laten geraken”, zei Dhont na afloop van de 95ste Academy Awards in Hollywood. De Oscar voor beste internationale film ging naar het Duitse oorlogsdrama ‘All Quiet on the Western Front’.

“We zijn supertrots op dit team”, zei Dhont, geflankeerd door producent Michiel Dhont, actrice Emilie Dequenne, en de jonge acteurs Eden Dambrine en Gustav Dewaele. “Het was een geweldige avond. We zijn heel blij om hier te zijn”, zei Dambrine. “Het was magie”, vulde Dequenne aan. “We hebben er keihard van genoten en dit geeft ons een reden om dit nog eens te doen en hem dan wel te winnen”, besloot de 31-jarige filmmaker uit Gent die op de rode loper verscheen in een outfit van Raf Simons.

Dhont had zondagnacht de eerste Belgische regisseur kunnen worden die een Oscar wint voor een langspeelfilm. Het was de achtste keer dat een Belgische film genomineerd was voor de Oscar voor beste internationale film. Dat gebeurde voor het laatst in 2014 met ‘The Broken Circle Breakdown’ van Felix Van Groeningen, dat de duimen moest leggen voor ‘La Grande Bellezza’ van Paolo Sorrentino.