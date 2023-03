Natuurpunt blijft zitten met vragen na stikstofakkoord

Het afgesloten stikstofakkoord blijft de betrokkenen beroeren. Na de reactie gisteren van de boeren, zegt ook Natuurpunt dat het blij is dat het stikstofakkoord er eindelijk is.

Toch ziet Natuurpunt nog enkele werkpunten. Vooral de handel in uitstootrechten voor stikstof en het gelijkschakelen van de uitstoot in landbouw en industrie in 2025 blijven aandachtspunten, die door een milieueffectenrapport nog kunnen teruggedraaid worden.