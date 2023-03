Duitse Bondsdag krimpt van 736 tot 630 leden

Het Duitse parlement, de Bondsdag, moet na de volgende verkiezingen inkrimpen van de huidige 736 naar 630 leden. Dat zijn de parlementaire fracties van de drie partijen in de Duitse coalitieregering overeengekomen, zo vernam DPA bij regeringsbronnen nadat de nieuwssite Pioneer er eerder over berichtte. De centrumlinkse sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de Vrije Democraten (FDP) zijn het eens geworden over het plan.

De coalitie introduceerde eind januari haar eerste ontwerp voor de hervorming van de Bondsdag, dat voorzag in slechts 598 zetels in de kamer. Dat aantal is nu verhoogd om het aantal “weeskiesdistricten” waaruit geen rechtstreeks gekozen wetgever naar het parlement wordt gestuurd, te verminderen.

In het Duitse systeem kiezen de kiezers rechtstreeks een wetgever voor hun kiesdistrict en stemmen ze ook op partijlijsten in de deelstaat waar ze wonen. De uiteindelijke samenstelling van het parlement is een mix van rechtstreekse mandaten en zetels die aan elke partij worden toegekend op basis van het aandeel in de stemmen dat ze nationaal krijgen.

De hervorming zal naar verwachting donderdag of vrijdag in de Bondsdag worden goedgekeurd.

Het aantal kiesdistricten blijft 299, maar 331 mandaten zullen worden toegewezen via de lijsten van de deelstaten, in plaats van 299 zoals oorspronkelijk gepland. Doel is het aantal parlementsleden dat via de eerste stemming een kiesdistrict wint en toch niet in de Bondsdag komt, zo klein mogelijk te houden.