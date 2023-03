De grootste kanshebbers voor Milaan-Sanremo gewikt en gewogen, met één grote favoriet

In Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico werd duchtig gekoerst, maar voor de klassieke renners was het ook zoeken naar het goede gevoel en een betere conditie richting de komende weken. Op basis van hun prestaties taxeert onze Sanremo-meter hun kansen voor La Primavera. Niet alle kanshebbers lieten al in hun kaarten kijken. Ex-winnaars Mohoric en Stuyven bijvoorbeeld koersten de voorbije week niet. Op hun vorm konden we dan ook geen peil trekken.