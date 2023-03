Tongeren breekt Alkense harten in tiebreak en stoot door naar finale Beker van Limburg

Maaseik B. vs. Genk A en Wellen vs. Tongeren. Dat zijn weldra de finales van de Limburgse beker bij respectievelijk de mannen en vrouwen. Afspraak op 8 en 10 april in de Maaseikse Steengoed Arena.

Een stunt van Dilsen-Stokkem (nat. 3) tegen Genk A (nat. 2) lag zaterdag op geen enkel moment op tafel. De Mavo-jongens konden in set twee wel wat weerwerk bieden, maar niet voldoende om spanning te brengen. Campforts (22p, 48 %) en Franssen (14p, 58 %) waren de aanvallende uitblinkers, Louwette was de beste blokker met 4 stuks. De andere halve finale stond wel bol van de spanning. Lanaken (nat. 2) maakte tegen het sterke Maaseik B (nat. 3) een 2-0-achterstand ongedaan. In de tiebreak hadden de Maaslanders, vorig jaar verliezend finalist tegen Hasselt, wel weer het laatste woord.

Bij de vrouwen rekende titelverdediger Wellen (nat. 1) in drie spannende sets af met een verdienstelijk Hasselt (nat. 3). Tegenstander in de finale wordt reeksgenoot Tongeren, dat in een spectaculaire Haspengouwse derby op het veld van Alken (nat. 2) een 2-0-achterstand omboog in een 2-3-overwinning.

Maaseik B 3 - Lanaken 2 (25-17, 25-23, 23-25, 24-26, 15-9)

Dilsen-Stokkem 0 - Genk A 3 (12-25, 21-25, 16-25).

Hasselt 0 - Wellen 3 (22-25, 22-25, 23-25)

Alken 2 - Tongeren 3 (25-21, 25-22, 17-25, 19-25, 7-15).