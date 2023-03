Het gaat bergaf bij RC Genk. Niet zozeer in het spel, wel in de resultaten. Na de 5 op 15 bedraagt de voorsprong op Union nog maar vijf punten. Ooit waren dat er tien. Ook Antwerp – op zeven eenheden– komt opzetten. De Limburgers zijn nog geen kampioen, want die punten worden bij de start van de Champions’ Play-offs ook nog eens gedeeld.