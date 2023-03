Drie sprints en twee overwinningen, de balans is uitstekend voor Philipsen in de Tirreno Adriatico. — © AP

Jasper Philipsen domineerde de voorbije week de sprints in de Tirreno-Adriatico. Drie keer was het aan de snelle mannen in Italië. De eerste spurt verloor hij nog net van Jakobsen, maar de twee daaropvolgende zette hij naar zijn hand. Op de persconferentie kreeg hij de vraag of hij zichzelf nu de snelste man van de World Tour mag noemen. “Laten we dat na de Tour nog eens bekijken”, schoof hij dat topic wat voor zich uit.