Dit zijn de negen kandidaten voor ‘De mol’, en ja, er ontbreekt er eentje: “Dit hebben we nog nooit gedaan”

Vanaf volgende zondag 19 maart start ‘De mol’ tussen de cowboys en cactussen in de Amerikaanse staat Arizona. Deze negen deelnemers - onder wie niemand uit Limburg - zijn bekendgemaakt, de tiende kandidaat blijft voorlopig anoniem maar krijgt wel al meteen een grote opdracht in de eerste aflevering.

Comfort (32, Jette)

Comfort heeft Kameroense roots, woont in Jette, maar is opgegroeid in Gent. En dat laatste hoor je het beste aan haar accent. Ze studeert deze zomer af als gynaecoloog, en heeft een dochtertje van anderhalf jaar oud.

Conny (58, Bonheiden)

Ze is de oudste van de groep. Cijfers zijn helemaal haar ding, ze geeft dan ook wiskunde aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen. Ze beheert zelfs een Instagram-account over haar favoriete vak. “Ik durf me wel soms te vergissen bij hoofdrekenen”, zegt ze. In haar vrije tijd doet ze aan improvisatietheater.

Lancelot (27, Antwerpen)

Met zo’n naam verwacht je een ridder, maar Lancelot is gewoon vastgoedmakelaar. Zijn broers en zus kregen overigens ook een nobele naam met Oberon, Lohengrin en Iphigenia. Bij de scouts luistert hij ook naar de totemnaam Welwillende Wasbeer.

Leïla (34, Bambrugge)

Leïlla heeft al een stukje van de wereld gezien. Ze heeft roots in Tunesië, woonde in Nederland, maar kwam uiteindelijk in Bambrugge terecht met haar vriendin en hun zoontje. De antropologe heeft voorlopig nog geen Oost-Vlaams accent.

Lieselot (32, Rollegem-Kapelle)

Deze jonge mama van twee kinderen ziet snel welk vlees ze in de kuip heeft. Ze runt samen met haar man immers een slagerij in Rollegem-Kapelle, wat tussen Kortrijk en Roeselare ligt. “Ik denk dat ze me gaan onderschatten, maar ik heb wel mensenkennis door in de winkel te staan”, zegt ze.

Ruben (22, Nijlen)

De benjamin van de bende is chef-patissier bij het gastronomische restaurant L’Oh in Tielt-Winge. Waar ooit Hanne Troonbeeckx langskwam. “Ze was fan van mijn zoetigheden”, zegt hij. Ruben heeft meteen een link met de locatie, zijn lievelingsnummer is Party in the USA van Miley Cyrus.

Samya (26, Zaventem)

Deze advocaat sociaal recht heeft een ruime blik op de wereld en heeft Marokkaanse roots. Ze is ook de allereerste kandidate met een hoofddoek in het programma. Tijdens haar studies werkte ze als stewardess voor TUI. “Mensen zeggen dat advocaten goed kunnen liegen, maar we liegen niet”, vindt ze. “We verdedigen standpunten.”

Thomas (42, Kortrijk)

Thomas is niet alleen getrouwd en vader van drie kinderen. Hij werkt ook als leerkracht aardrijkskunde en wiskunde in het Atheneum van Ieper. Zijn favoriete drankje? Koffie, ooit volgde hij een opleiding tot barista.

Toos (28, Zaventem)

Als schrijnwerker is Toos vaak aan het werk voor Brussels Airport. Na zijn uren gaat hij al eens graag klimmen. Al zegt hij ook niet nee tegen een avondje in zijn stamcafé met zijn vrienden. Bovendien kan hij zelfs de politie overtuigen om hem thuis af te zetten. “Ik ben meegelift in de combi, en dat is al drie keer gebeurd.”