Ajax legt er vier in het mandje tegen Heerenveen, PSV scoort er vijf tegen Cambuur

Al na 19 minuten lag de wedstrijd in een beslissende plooi door toedoen van Mohammed Kudus (10.), Edson Alvarez (16.) en Steven Bergwijn (19.). Pelle van Amersfoort (42.) deed op slag van rust iets terug voor de gastheer. Kenneth Taylor (52.) bracht de marge in het begin van de tweede helft opnieuw op drie doelpunten verschil, alvorens Sydney Van Hooijdonck (79.) nog een tweede keer tegenprikte. Anas Tahiri ruimde in de 64e minuut plaats bij Heerenveen, waar Antoine Colassin geen speelminuten kreeg.

In de rangschikking van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling blijven de Ajacieden met 55 punten in het spoor van koploper Feyenoord (58). De Rotterdammers maken wonnen zondagavond met 2-1 van Volendam.

PSV stuurt Cambuur met 5-2 terug naar Leeuwarden

PSV blijft met 52 punten op de vierde plaats. Het stuurde zondag Cambuur met 5-2 terug naar Leeuwarden. Remco Balk (22.) schonk de bezoekers enigzins verrassend de voorsprong, Xavi Simons (25.) stelde al snel orde op zaken. Jarrad Branthwaite zag zich op een handvol minuten van de rust de 2-1 door de neus geboord worden omwille van buitenspel.

In de tweede helft namen de Eindhovenaren binnen enkele dolle minuten afstand via Patrick van Aanholt (54.) en Anwar El-Ghazi (56.), die halfweg Johan Bakayoko was komen vervangen. Bjorn Johnsen (61.) tekende voor de aansluitingstreffer, maar voormalig Anderlecht-spits Fabio Silva (65.) zette enkele minuten later alweer een penalty om. El-Ghazi (88.) voltooide de vijfklapper.