Sporza-analiste Marijn de Vries klaagt ongewenst gedrag van oud-collega en wielercommentator Danny Nelissen aan

Danny Nelissen tijdens de uitzending van De Avondetappe in 2019. — © ANP

Bij de NOS in Nederland is toenemende onrust na de meer dan honderd meldingen over ongewenst gedrag op de werkvloer van NOS Sport. Dat schandaal heeft inmiddels ook personele gevolgen. Nu blijkt er ook een klacht ingediend te zijn tegen wielercommentator Danny Nelissen uit het Nederlands-Limburgse Sittard wegens grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om ongewenste en seksueel getinte opmerkingen richting zijn toenmalige collega Marijn de Vries.