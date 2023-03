Cauê helpt Lommel SK met twee goals in drie minuten aan derbyzege tegen Jong Genk

Lommel SK hield de drie punten thuis in de Limburgse derby tegen Jong Genk: 2-0. Twee doelpunten in amper drie (!) minuten van Cauê zorgden voor een tweede driepunter op rij. Een strijdlustig Jong Genk was te onzuiver voor doel.

De geschorste Steve Bould gaf in de Limburgse derby de fakkel door aan assistent-trainer Willem Weijs. De Nederlander van Lommel SK voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de winst tegen Dender: Wuytens en De Grand kwamen in de plaats van Neven en Nizet. Bij Jong Genk koos hoofdtrainer Hans Somers voor twee nieuwe namen: Deniz en Martens kwamen in de ploeg ten koste van het geschorste duo Al Mazyani en Beniangba.

Doelpuntloze eerste helft

De Noord-Limburgers zorgden voor het eerste doelgevaar. Na gegrabbel van Genk-doelman Penders knalde de jarige Thordarson van dichtbij hard naast. Net voor het kwartier plaatste ex-Genkie De Grand het leer één meter naast de kooi van Penders. Het grootste gevaar viel enkele tellen later aan de overkant voor een leeg bezoekersvak. Ivezic ging plat op een plaatsbal van Arabaci en Toma mikte in de rebound onbegrijpelijk naast. De bezoekers bleven oprukken. John vuurde een schot af richting Ivezic. Het vervolg leverde geen succes op. Scheidsrechter Simonini moest vervolgens een brandje blussen na een opstootje tussen Metinho en Bangoura. Jong Genk rook bloed, maar in de zone van de waarheid stokte het doelgevaar. Een vrijschop vanaf de linkerkant van Geusens belandde via de handschoenen van Ivezic nog tegen de paal. Na een rush aan de rechterkant van Martinez vergat een onzichtbare Vancsa het leer binnen te tikken. Ook de slalom van Tsoungui kende niet het verhoopte resultaat. Aan de koffie stond de brilscore nog op het scorebord.

Verguisde Cauê breekt de ban

De vlam sloeg in de tweede helft meteen in de pan. De sprintende John stuitte op Ivezic. Na vijftig minuten vuurde Martinez vanuit de tweede lijn een schot af richting Penders. Meteen de eerste bal tussen de palen voor de thuisploeg. Groen-wit duwde de voet van het gaspedaal verder in. Een overhoeks schot van Thordarson dwarrelde naast. Even later tastte de IJslander na een duel met Bangoura naar de linkerhamstrings en werd de middenvelder op een draagbaar van het terrein geholpen en vervangen door Fatah. Cauê en Yayi Mpie knalden recht in de handen van de doelman. Na een hoekschop van De Grand bleef het leer voor doel liggen en Cauê prikte binnen: 1-0. Voor de Braziliaanse aanvaller zijn eerste doelpunt in 4,5 maanden tijd. In de daaropvolgende actie was het opnieuw raak. Na een aflegger van Martinez verschalkte de verguisde Cauê voor een tweede keer Penders: 2-0. Twintig minuten voor het einde redde Ivezic de Lommelse meubelen op een schot van Toma richting de bovenhoek. In het slotkwartier hadden beide clubs nog kansen op een doelpunt, maar de score bleef onveranderd: 2-0.

