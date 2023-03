Ontboezeming pakt goed uit en er ontploft een bommetje in ‘Boer zkt vrouw’

Er zijn opnieuw keuzes gemaakt in ‘Boer zkt vrouw’. Kevin koos voor Heidi, Jana en Elke. Jef koos voor Bente, Kim én Lieze, die hem vooraf een ontboezeming toevertrouwde. Maar er ontplofte ook een bommetje op de boerderij in Gooik.

Dat Kevin (28) voor zijn favoriete Heidi (38) koos, verbaast niemand. Hij nam haar dan ook apart op ‘24 uur’-date. Daarnaast wil hij ook nog altijd Jana (27) en Elke (32) leren kennen.

Jef nam zijn groep dames mee voor een duik in een meer. Gezellig, en Lieze grijpt het dan ook aan om de boer iets toe te vertrouwen. “Ik heb autisme”, vertelt ze hem. “Veel drukte en een grote groep, dat ligt moeilijk. Ik ben ook een heel gevoelige en rustige. Maar autisme is niet per se slecht, er zijn ook goede kanten aan. Ik ben heel gestructureerd, geordend en stipt.” Jef ziet er niet meteen een nadeel in, integendeel zelfs. Hij kiest haar uit als één van de drie dames die mee mogen naar de boerderij, en deelt met haar alvast 24 uur alleen. Daarnaast wil hij ook Bente (25) en Kim (27) verder leren kennen.

Kevin kiest voor Jana, Heidi en Elke. — © VTM

En dan is er nog de cliffhanger: Jasha heeft een lang gesprek met boer Raphaël dat elke minuut explosiever wordt. De teaser voor de komende aflevering is veelbetekenend: “Ik denk dat we allemaal naar huis willen”, klinkt het bij de dames.