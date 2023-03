De nieuwe vriendengroep in ‘Dertigers’. — © Eén

Vanaf maandag 13 maart is een nieuwe reeks van ‘Dertigers’ te zien op Eén. Niet meer de vertrouwde gezichten van weleer, maar wel een volledig nieuwe vriendengroep wordt gevolgd. Die reeks kan meteen gebinged worden, want vanaf 6 uur ’s ochtends is ze te zien op het online platform VRT Max.