In 4A won Zonhoven B de topper tegen Juve B, in 4B was leider Borgloon aan het feest in de topper, in 4C slikte Sparta Lille een owngoal vanop 30 meter en in 4D is Opglabbeek B de nieuwe leider. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)