Bus- en autocarbedrijven zoeken 1.500 chauffeurs

Volgens de sector is het personeelstekort zo nijpend dat sommige bus- en schoolvervoertrajecten worden ingekort, of zelfs niet meer worden gereden. Ook bij autocarbedrijven is de vraag naar chauffeurs groot, nu de vraag naar reizen weer aantrekt.

De sector roept de overheid op om flexi-jobs in te voeren om het tekort op te vangen, en prioriteit aan chauffeursopleidingen te geven bij de arbeidsbemiddelaars.