Pluimveebedrijf Roebben belandde twee jaar geleden ongewild in het oog van de storm toen de vernietiging van hun uitbreidingsvergunning uitmondde in het stikstofarrest. — © Boumediene Belbachir

Kortessem

Pluimveebedrijf Roebben in Kortessem belandde twee jaar geleden ongewild in het oog van de storm toen de vernietiging van hun uitbreidingsvergunning uitmondde in het stikstofarrest. “Het is jammer dat onze naam met het dossier de geschiedenisboeken zal ingaan”, zegt Yves Roebben (32).