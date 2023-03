Ook Philippe Clement kan de code van Will Still niet kraken: Stade Reims klopt Monaco en is nu al 19 (!) wedstrijden ongeslagen

Will Still heeft het duel der Belgische coaches van Philippe Clement zondagavond gewonnen. Stade Reims klopteMonacomet 0-1 en is nu al 19 competitiewedstrijden op rij ongeslagen.

Het is al van 18 september geleden dat Reims nog eens een wedstrijd verloor, toen nog onder de vorige coach Oscar Garcia en tegen… AS Monaco. Toen won de ploeg van Clement makkelijk met 0-3, maar sindsdien onderging Reims een metamorfose. Gisteren was het opnieuw revelatie Floralin Balogun die scoorde, de zestiende van het seizoen al voor de 21-jarige Engelsman.

De ongeslagen reeks van Reims blijft nu al negentien competitiewedstrijden duren, Will Still was bij de laatste achttien van die wedstrijden hoofdcoach. En dat terwijl de club per wedstrijd 25.000 euro moet betalen omdat onze landgenoot nog geen Pro License-diploma heeft.

In het klassement schuift Reims op naar de achtste plaats, Monaco zit in een dipje en zakt naar de vierde plaats.