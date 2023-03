Burnley van coach Kompany krijgt transferverbod

Burnley, de Engelse club van trainer Vincent Kompany heeft een transferverbod gekregen. Dat heeft de tweedeklasser zondag bevestigd in een persbericht.

“We willen graag het teleurstellende nieuws met onze supporters delen dat de English Football League de club onder een onmiddellijk transferembargo plaatst”, zegt Burnley op zijn website. “In onze voortdurende inspanningen om Burnley Football Club te verbeteren en vooruit te helpen, hebben we in november de beslissing genomen om onze accountants te vervangen en de overgang heeft langer geduurd dan we hadden verwacht.”

“We zijn van mening dat de EFL geen probleem zal hebben met de details van onze rekeningen, behalve hun late indiening, en we begrijpen en steunen hun standpunt en inspanningen om elke club die niet voldoet aan hun reglementen volledig te bestraffen. Zowel de club als onze nieuwe controleurs hebben er alle vertrouwen in dat dit snel kan worden opgelost en we hopen dat onze eis volgende maand zal worden ingediend, waarna het embargo zal worden opgeheven.”