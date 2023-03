In 2A werd de partij Hoeselt-Lanaken gestaakt na een horrorblessure voor Lanaken-spits Bollen en mag Hoepertingen aftellen richting titel, in 2B draaide de derby Lindelhoeven-Kadijk uit op een heus spektakelstuk en kroonden Turkse Rangers en Boorsem zich tot winnaars van het weekend. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)