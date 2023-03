Nog maar eens net niet voor de Red Wolves: Belgische handbalmannen mogen kwalificatie voor EK vergeten

Het wordt saai, maar het was zondag in Griekenland weer net niet voor de Red Wolves, die de kwalificatie voor het EK van 2024 in Duitsland mogen vergeten. Griekenland daarentegen is er heel dicht bij.

Bondscoach Zaravinas van Griekenland wijzigde zijn team in vergelijking met de heenwedstrijd woensdag in Hasselt op drie plaatsen. Yérime Sylla van de Red Wolves hield Bartosz Kedziora thuis en liet David Denert van Eupen opdraven. De zestiende plaats was voor Robin Samyn van tweedeklasser Izegem.

En de Red Wolves hadden conclusies getrokken uit de 27-29-thuisnederlaag. Loopwegen en paslijnen van de Grieken moesten afgesneden worden, zelf moest er druk gelegd worden op elke positie. De Belgen hadden een overwicht, liepen zelfs vier doelpunten uit (4-8) en met nog tien minuten op de klok in de eerste helft bedroeg het verschil vijf goals, 5-10. Maar de slotfase van die eerste periode verliep dramatisch voor de Belgen die acht treffers incasseerden en zelf maar twee keer scoorden, 13-12.

© BELGA

Ook in de tweede helft hadden de Belgen hun momenten. De Red Wolves gingen vlotjes mee tot 19-19, kenden dan even een dipje dat zich vertaalde in een 23-19-achterstand. Maar De Beule, Colman en Vancosen brachten hun ploeg weer langszij, 24-24, maar in de slotminuten vergaten de Belgen de kers op de taart te zetten.

GRIEKENLAND: Bagios 1, Liapis 3, Mallios 6, Michalidis, Passias, Toskas 6, Boukovinas 1, Papavasilis 1, Dompris, Kandylas, Papadionysiou, Kritikos 1, Arampatzis 3, Papantopoulos, Savvas 3, Kederis 1.