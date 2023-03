Duizenden mensen betogen tegen hoge gasprijzen in Moldavië

In de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië zijn zondag duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de pro-Europese regering en tegen de hoge gasprijzen. Media in de hoofdstad Chisinau maakten zondag melding van vechtpartijen tussen demonstranten en politie. Volgens de politie zijn er meer dan 50 arrestaties verricht.

Veel Moldaviërs klagen dat ze hun gasrekening en hun levensonderhoud niet meer kunnen betalen. De protesten over sociale kwesties waren in februari begonnen.

Het nieuwsportaal Unimedia publiceerde video’s en foto’s van de menigte en van arrestaties. De plaatsvervangende leider van oppositiepartij Sor, Marina Tauber, beschuldigde de politie van geweld. Ze klaagde ook dat de toegangswegen tot de demonstratie in de stad waren geblokkeerd. Daardoor konden veel mensen niet demonstreren. Ook de luchthaven werd tijdelijk ontruimd vanwege een bommelding.

De deelnemers aan de demonstratie eisten dat de regering de gasrekeningen zou betalen “voor de wintermaanden”. Ze wilen ook vermijden dat dat de oorlog in Oekraïne overslaat naar Moldavië. “Wij zijn het volk”, riepen de demonstranten. Ze beschuldigen de regering, die door het Westen wordt gesteund, ervan geen plan te hebben. De armoede is volgens deskundigen enorm toegenomen.

Invloed van Rusland

President Maia Sandu had Rusland ervan beschuldigd de situatie in het land opzettelijk te destabiliseren en te proberen een staatsgreep te plegen. Onder Sandu, die wordt gesteund door de EU en de VS, heeft Moldavië zich meer afgekeerd van Rusland, waarvan het voor zijn gasvoorziening afhankelijk is. Veel Moldaviërs klagen dat gas, dat vroeger betaalbaar was, nu drie keer zoveel kost omdat het via een omweg en zeer duur wordt ingekocht.

Als buurland van EU-lid Roemenië en Oekraïne wordt Moldavië, een volledig verarmd landbouwland, van oudsher verscheurd tussen het Westen en Rusland. Meer dan 30 jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is Russisch nog steeds een gangbare dagelijkse taal. Er zijn ook Russischtalige media. Bovendien controleert Rusland de regio Transnistrië, die zich van Moldavië heeft afgescheiden, met eigen soldaten.