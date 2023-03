Ook binnen kan de temperatuur lager of hoger aanvoelen, en daar zijn drie oorzaken voor

Tijdens de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne zei Maarten Vangramberen vanop de motor dat het barkoud was. “Het is 7 graden, maar de gevoelstemperatuur bedraagt -7.” We weten wat ‘gevoelstemperatuur’ betekent, maar verbinden dat met de buitenlucht. Bestaat er ook binnenshuis een gevoelstemperatuur? Op de dag van de wielerwedstrijd was het binnen – met de verwarming aan – 19,5 graden, maar warm voelde dat niet aan. De dag erop scheen de zon overvloedig en was het – zonder verwarming – opnieuw 19,5 graden, maar deze keer voelde dat wél warm aan.