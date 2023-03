Jonas Vingegaard trekt zijn conclusies na nieuwe tik van ongenaakbare Pogacar: “Er is nog wat werk te doen”

Tweede in de daguitslag na Tadej Pogacar, derde in het eindklassement. Jonas Vingegaard weet na Parijs-Nice dat er nog wat werk aan de winkel is richting de Tour de France.

Vingegaard moest andermaal passen toen Pogacar versnelde bergop. Hij won uiteindelijk de sprint om de tweede plaats van een achtervolgend groepje. “Ik hoopte dat Pogacar vandaag mindere benen zou hebben”, vertelt Vingegaard bij zijn team Jumbo-Visma. “In dat geval had ik het geprobeerd op de slotklim. Hij was echter heel sterk en ik had niet de inhoud om met hem mee te gaan. Al met al hebben we een prima week achter de rug. Ik ben blij met hoe ik gekoerst heb.”

Vingegaard won drie ritten in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño en pakte ook het eindklassement, maar was duidelijk de mindere van Pogacar in de Franse rittenkoers. Dat bleek nog eens in de slotrit. “De tweede plaats was het hoogst haalbare vandaag”, geeft hij toe. “Ik kan nu aan de slag om beter te worden richting de komende wedstrijden. Er is nog wat werk te doen.”