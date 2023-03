Jumbo-Visma wint ook met Noorse neoprof: Hagenes slaat toe in winters Drenthe

Per Hagenes (Jumbo-Visma) heeft de Profronde van Drenthe (Ned/1.1) op zijn naam gebracht. De 19-jarige Noor haalde het voor Tobias Lund Andresen (DSM) en Adam De Vos (Human Powered Health). Florian Vermeersch finishte als vierde. Met Milan Menten (zesde), Jenthe Biermans (zevende), Gerben Thijssen (achtste) en Vito Braet (tiende) eindigden nog vier andere Belgen in de top tien.

Door de winterse weersomstandigheden werd de Profronde stevig ingekort: niet alleen in aantal kilometers, er waren ook minder hellingen en de kasseistroken sneuvelden.

De vroege vlucht bestond uit drie renners: Ceriel Desal, Adam De Vos en Roy Hoogendoorn. Maar zij kregen nooit veel ruimte van het peloton, dat onderweg wel stevig uitdunde. Het regende aanvallen in het slot. Uiteindelijk slopen Florian Vermeersch, Per Hagenes, Andresen en vroege vluchter Adam De Vos weg. Dit kwartet stevende af op een sprint, maar Hagenes besloot er anders over en sprong weg op zo’n 2 km van het eind. Hij bleef zijn rivalen voor en soleerde naar zijn eerste profzege. Sam Welsford, vijfde, won bijna een halve minuut later de sprint van het uitgedunde pleoton. Hagenes volgt op de erelijst Dries Van Gestel op.