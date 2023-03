Oudste broer van Lotte Kopecky overleden

Seppe Kopecky, de oudere broer van topwielrenster Lotte, is op 29-jarige leeftijd overleden. Dat is bevestigd aan onze redactie.

Seppe Kopecky heeft zelf zeven jaar gekoerst, tot en met de eerstejaarsbeloften. Hij was een spurter. Het was door haar oudere broer bezig te zien dat Lotte Kopecky zelf begon met koersen. Hij bleef daarna wel recreatief fietsen en deed mee aan triatlons. Vorig jaar reed hij ook daags voor de zege van Lotte in de Ronde van Vlaanderen de hele afstand van de mannenronde mee met de wielertoeristen. Lotte heeft nog een jongere broer, Hannes (23).

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of online op zelfmoord1813.be.