Vier ongevallen met fietsers in Hasselt

In de Sint-Servaasstraat in Hasselt is de 80-jarige Reinilde D. uit Hasselt gewond geraakt bij een aanrijding. De fietsster viel. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De 65-jarige fietser Hubert S. uit Hasselt is zaterdagmiddag met tegen een openslaand portier beland op de Kempische steenweg in Hasselt. De fietser viel en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

In de Demerstraat zijn zaterdagmorgen twee fietsers gebotst tijdens het voorbijsteken. De 75-jarige Paulus P. uit Heusden-Zolder liep verwondingen op bij de val.

Vrijdagnamiddag rond 16.15 uur is de 23-jarige fietsster Rune M. uit Hasselt gewond geraakt toen ze een hek tegen het hoofd kreeg. Tijdens het stormweer waaiden meerdere hekken en een werftoilet omver op de Maastrichtersteenweg. Een van die hekken raakte de fietsster. Het meisje viel en ze raakte raakte lichtgewond.

