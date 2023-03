Jasper Philipsen looft opnieuw “fantastisch werk van Mathieu” als lead-out, Van der Poel noemt sprinter “een echte killer”

Philipsen werd voor zijn tweede sprintzege in Tirreno opnieuw uitstekend afgezet door zijn ploegmaats. “Onze tactiek? Zo hard mogelijk naar de finish gaan. We slaagden er met de ploeg in om in een echt goeie positie te kruipen. Dankzij de motivatie die we bij mijn vorige sprintoverwinning hadden opgedaan. We wisten dat het mogelijk was om die over te doen. De ploeg, Mathieu in het bijzonder, deed opnieuw fantastisch werk”, aldus onze landgenoot.

Na zijn tweede ritzege keek Philipsen al vooruit naar wat komt. “Ik hoop goed te zijn in enkele klassieke koersen. Mijn sprint zit zeker al op een goed niveau, maar hopelijk mijn klassiek niveau ook.”

Philipsen heeft in het voorjaar nog zes klassiekers op zijn programma staan: Milaan-Sanremo (18 maart), Classic Brugge-De Panne (22 maart), Gent-Wevelgem (26 maart), Dwars door Vlaanderen (29 maart), de Scheldeprijs (5 april) en Parijs-Roubaix (9 april).

© Mr Pinko

Vaste lead-out?

“Het ging zoals we vooraf besproken hadden”, sprak Mathieu van der Poel na afloop. “Het liep allemaal heel goed, ook in die laatste ‘chicane’ en dan maakt Jasper het af. Het is heel fijn dat Jasper mij dat vertrouwen geeft en dat ik hem goed kan loodsen. Ik ben gewoon de vaste lead-out van Jasper nu”, lachte hij nog. “Dat is plezant. Ik kon lang genoeg het tempo hoog houden zodat hij z’n ding kon doen. Dat is heel leuk om aan mee te werken. Nu hebben we met de ploeg een tweede zege. Dat is toch bijzonder. Hoeveel ploegen winnen er hier ritten? Drie of vier? Ganna de tijdrit, Jumbo-Visma wint drie keer, wij twee keer en Quick-Step één keer. Dus ik denk niet dat we kunnen zeggen dat we hier niet succesvol waren. Twee zeges, dat kan toch al tellen. Het is heel leuk werken met Jasper, wij komen goed overeen en hij is een killer die het afwerkt.”

Wordt het nu z’n vaste job? Zo’n lead-out? “Het is fijn om doen, ze laten me nu ook al wat meer ruimte omdat ze weten dat we gaan sprinten en dat maakt het iets gemakkelijker in de sprint. Als ze me zo blijven betalen, doe ik dat met alle plezier, lead-out spelen. Ik koers natuurlijk nog altijd om zelf koersen te winnen, maar we hebben nou eenmaal een van de beste sprinters in de wereld in de ploeg en ik ben als lead-out voor Jasper heel geschikt. Als ik zelf sprint, word ik misschien top tien als ik me goed plaats en met Jasper hebben we altijd die kans om te winnen. Dan is de keuze snel gemaakt.”