Twee inbraken in huizen in Hasselt

In de Kiewitstraat in Hasselt is zaterdagavond laat een inbraak vastgesteld in een huis. Alles werd doorzocht en er werden juwelen gestolen.

Op zaterdag was er ook een inbraak in een huis in de Kapelstraat in het centrum van de stad. De daders stalen een tv-toestel, koffiezetapparaat, een autosleutel, een pot met kleingeld, betaalkaarten en nog een vaarbewijs en jachtvergunning.

maw