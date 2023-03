Achel start met knappe zege in Waremme aan play-offs

Achel heeft zijn start in de Challenge Play-off niet gemist. De hongerige Noord-Limburgers gaven in Luik de eerste set prijs, maar vervolgens beet Waremme drie keer op rij in het zand.

In Waremme is het altijd uitkijken voor toptalent Pierre Perin, broer van Maaseik-libero Martin. De jonge vervanger van de weggevallen Lallemand had in set één met zes punten een belangrijk aandeel. De thuisploeg ging in set twee met Schroeven on serve door naar 6-2. Achel-coach Vanvenckenray reageerde met de inbreng van Gortzak aan de pass. Een ingreep die wonderwel uitpakte, want met twee aces zette de Nederlander de 12-12 op het bord. Onder impuls van Smit, Fransen en Van Dyck stoomde Achel vervolgens door naar winst in sets twee én drie.

Waremme had in set vier lang de bovenhand, tot killblocks van Staples, Gortzak, Smit en Verweij Achel op het pad der overwinning brachten. Uiteindelijk was het Staples die de verlossende bal tegen de vloer mepte.

In de poule neemt Achel (4) de leiding over van Waremme (3). Guibertin (2) sluit de rangen. Aanstaande zaterdag krijgt Tectum het bezoek van Guibertin.

(rkb )

Sets: 25-22-21-25, 15-25, 23-25.

Achel: Staples (15), Verweij (8) , Van Dyck (14) Smit (10), Dahl (5), Van Leemputten. Libero: Claes. Kwamen in: Gortzak 6, Fransen 6.