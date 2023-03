167 bestuurders te snel bij controles in Hasselt en Zonhoven

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft zaterdag snelheidscontroles gehouden op de Moleneindeweg en de Heuveneindeweg in Zonhoven en op de Luikersteenweg in Hasselt. Van de 2.119 gecontroleerde bestuurders reden er 167 te snel. Eén bestuurder haalde een snelheid van 91 kilometer per uur op de Moleneindeweg waar er maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden.

maw