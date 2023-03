“Mijn vader is diep gekwetst”: Alexander De Croo reageert voor het eerst na heisa rond pensioenbonus

Alexander De Croo was zondagnamiddag te gast tijdens het programma ‘L’invité’ van RTL TVI. Daar kreeg hij de vraag of hij de kritiek op zijn vader in verband met de pensioenbonus oneerlijk vindt. Eerder deze maand raakte namelijk bekend dat Herman De Croo en Siegfried Bracke bovenop hun pensioen nog een bonus kregen.

“Mijn vader heeft mij niet nodig om hem te verdedigen”, zei Alexander De Croo zondag. “Maar er is een verschil tussen de ambtenaren die tegen de wet extra’s hebben gekregen en de oud-Kamervoorzitters die bedragen hebben gekregen die door het parlement werden goedgekeurd”.

“Mijn vader is diep gekwetst dat mensen zeggen dat het om fraude gaat, want dat is het niet”, klonk het nog. Wel gaf de premier toe dat het systeem hervormd moet worden. “Dat is duidelijk en ik ben daar helemaal voor. Maar nu worden er gewoon dingen gelanceerd zonder achtergrondinformatie”, klonk het nog.