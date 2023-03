GENK

Zaterdag hebben zo’n veertig junior bedrijfjes deelgenomen aan de 27ste Vlajo verkoopdag in Shopping 1 in Genk. Het gaat om een belangrijk hoogtepunt voor scholieren en studenten in de ontwikkeling van hun eigen onderneming. Het project heeft vooral tot doel jongeren warm te maken voor het ondernemerschap. We pikten er drie bijzondere projecten uit.