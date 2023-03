Ferran Jutglà scoort en trapt na naar ontslagen Scott Parker: “Hij legde niets uit, dat was moeilijk om te begrijpen”

Club Brugge-aanvaller Ferran Jutglà brak zondagmiddag de levensbelangrijke match tegen Standard open door een kwartier na rust met het hoofd de 1-0 te scoren. “Ik had deze goal nodig voor mijn vertrouwen en voor de ploeg”, vertelde de Spanjaard over zijn tiende doelpunt van het seizoen. Om nadien nog even na te trappen naar de ontslagen Scott Parker.

Zijn laatste doelpunt dateerde van 26 december 2022. Ferran Jutgla heeft moeilijke maanden achter de rug. En of zijn goaltje tegen Standard deugd deed: het was al zijn tiende competitiegoal dit seizoen. “Ik had deze goal nodig voor mijn vertrouwen en voor de ploeg. De laatste maanden, sinds Carl (Hoefkens, nvdr.) weg was, werd het moeilijk voor mij”, vertelt de Spanjaard openhartig.

En zo goed zijn band met Hoefkens was, zo koeltjes bleek de communicatie met Scott Parker. Jutgla kwijnde zelfs een beetje weg en onder Parker kreeg Yaremchuk vaak de voorkeur. “De vorige coach zette mij op de bank zonder redenen. Hij legde niets uit. Dat was moeilijk om te begrijpen.”

Maar nu klaart de hemel dus op. “Ik wist van gisteren dat ik zou spelen. De Mil heeft me veel vertrouwen gegeven. Dat heb ik nodig: iemand die mij vertrouwt. Je moet altijd werken maar als de coach je vertrouwt, is het makkelijk vertrouwen te winnen”, gaat hij verder. Maar hij kijkt ook in eigen boezem: toen het persoonlijk minder ging, liet Jutgla het wat hangen. Om zich daarna opnieuw te herpakken. “Ik begon na twee, drie weken hard te werken en ik verdiende deze goal”, knikt hij. “Maar ook zonder de bal heb ik hard gewerkt, dat is wat de coach vroeg.”