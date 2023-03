Jasper Philipsen sprint in slotrit naar tweede overwinning in Tirreno-Adriatico, eindzege voor Primoz Roglic

Jasper Philipsen heeft de traditionele slotrit van Tirreno-Adriatico met start en finish in San Benedetto del Tronto op zijn naam geschreven. De Vlam van Ham was na een alweer voortreffelijke lead-out van Mathieu van der Poel duidelijk de sterkste in een massasprint. Dylan Groenewegen werd tweede. Met twee ritzeges in deze Tirreno in de achterzak trekt Philipsen met vertrouwen naar Milaan-Sanremo. De eindzege van Primoz Roglic kwam niet meer in gevaar.