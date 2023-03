Real Madrid stelt zich burgerlijke partij in corruptiezaak FC Barcelona

“Real Madrid uit zijn diepe bezorgdheid over de ernst van de feiten en bevestigt zijn vertrouwen in justitie. De club heeft in de verdediging van zijn belangen besloten zich aan te sluiten bij de aanklacht wanneer de rechter de zaak in behandeling neemt”, luidde het in een verklaring van de Koninklijke.

Negreira zou tussen 2001 en 2018 meer dan 7,3 miljoen euro opgestreken hebben via zijn bedrijven.