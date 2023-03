Coach Kris Eyckmans reageert ontgoocheld nadat zijn VHL niet opgewassen bleek tegen Gents opslaggeweld: “Kjaer heeft de wedstrijd met aces bepaald”

Nochtans begonnen de Leuvenaars met veel vertrouwen aan deze belangrijke clash tegen de belangrijkste concurrent voor een plaats in de top drie. Onder meer dankzij enkele prima opslagen van Hendrik Tuerlinckx en twee goed geplaatste killblocks van Simon Peeters stond het in een mum van tijd 4-6.

“We starten inderdaad goed, waardoor Gent weinig opties kreeg en wij redelijk dominant waren in block-defense. Maar dan kwam Tobias Kjaer aan de opslag en in minder dan één minuut stond Gent gelijk en keken we even later zelfs tegen een achterstand (12-7, red.) aan”, zegt coach Kris Eyckmans. “Het probleem was dat dit ook een paar keer is voorgevallen in de andere sets. Nochtans werkten we telkens hard en goed om een voorsprong bij elkaar te spelen, maar die werd vanop de opslaglijn te snel weggeblazen.”

Nochtans leken de rollen vanaf de tweede set om te draaien, wederom dankzij het duo Tuerlinckx en Peeters, wat in een 8-12-tussenstand resulteerde. Gent counterde opnieuw, leek na 22-18 op weg naar simpele setwinst, maar dat was zonder Tuerlinckx gerekend. In zijn eentje bracht hij VHL op en over de thuisploeg en kon Lennert Van Elsen bij 24-25 eigenlijk niet meer missen om de set binnen te halen.

“Alleen ging zijn eerste tempo zonder blok buiten en dat betaalden we cash, want nadien kwam Kjaer aan de opslag en hij scoorde een ace op de zijlijn”, aldus nog Eyckmans. “Zo’n dingen kunnen gebeuren, maar we hebben ook enkele aces tegen gekregen die tussen twee spelers vielen. Dan moet ik besluiten dat onze organisatie en afspraken niet goed genoeg waren om dit te vermijden. Dat is jammer, want het ruwe beeld van de wedstrijd is dat wij, buiten in opslag-receptie, beter waren dan Gent. Al besef ik wel dat dit raar is om te zeggen na een nederlaag. Natuurlijk heeft Kjaer de wedstrijd vanop de opslaglijn bepaald, maar dertien aces tegen, dat zijn er minstens vier of vijf te veel.”

Want ook al ging set drie kinderlijk gemakkelijk (11-25) naar VHL, in set vier zorgde Gentenaar Gilles Vandecaveye voor de doodsteek, ondanks Tuerlinckx uitkwam op een puntentotaal van 28. “Ik vind dit een grote gemiste kans. Nochtans had ik een uitstekend voorgevoel nadat we afgelopen week de beste trainingsdagen van het seizoen achter de rug hadden. Maar dan gebeurt dit, waardoor het nu al eigenlijk vijf voor twaalf is om nog een ongelooflijk goede play-offs te spelen. Er is nu geen alternatief dan met 3-0 of 3-1 te winnen van Menen”, besluit de coach.