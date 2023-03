Onze tv-tips: gijzelaars, vakantiegangers en een bijzonder persoon

Inside Man

VTM2, ma, 22.55 uur

Een Amerikaanse gijzelfilm geregisseerd door Spike Lee over een goed voorbereide bankoverval. Een Denzel Washington zoals we hem vaak zien doet het goed in samenspel met Clive Owen. De film geeft bij momenten een jaren 90-vibe, maar oogt nergens goedkoop. Een film die blijft boeien tot het einde ondanks de lange speelduur. Knap onderhoudende cinema. Catchy song als opener, hoog tempo. (tove)

Viva la Feta

Play4, ma, 21 uur

Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis keren terug naar het Griekse eiland Sifnos om er opnieuw elke week een verrassende bekende landgenoot te ontvangen. Vanavond stapt acteur Wim Willaert van de boot. Het duo neemt hem mee naar het strand en ze gaan vogelspotten. Als Wim zich even openhartig openstelt als destijds in de Columbus, levert dit mooie tv op. (tove)

Rain Man

Play5, ma, 20.35 uur

Een realistisch portret van een doorsnee persoon met autisme is de film niet, de makers kiezen eerder voor een uiterste binnen het autismespectrum. Maar het blijft wel een memorabele 80’s roadmovie. Tom Cruise en Dustin Hoffman hebben een geweldige chemie, de panorama’s spreken tot de verbeelding en de begeesterende soundtrack van Hans Zimmer blijft nog dagen in je hoofd spoken. (tove)