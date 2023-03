Oeps: behulpzame man breekt gevecht op maar beseft niet dat hij filmset verstoort

Een hevig gevecht aan een bushalte in Brussel, dat kon een bezorgde omstaander niet laten gebeuren. De man besluit in te grijpen en het gevecht op te breken. Maar plots begint iedereen rondom hem te lachen. De man had niet door dat hij een filmset verstoorde van een student aan het RITCS. De filmstudenten bedankten de vriendelijke man voor zijn bezorgdheid.